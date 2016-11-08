العبادي: من مصلحة العراق التعامل مع الحكومة السورية والتنسيق موجود

أكد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي وجود تنسيق بين العراق وسورية لضبط الحدود مشيرا إلى أن من مصلحة العراق التعامل مع الحكومة السورية.

وقال العبادي خلال مؤتمر صحفي في بغداد وفقا لما نقلته “السومرية نيوز” أن” هناك تنسيقا بيننا وبين الجانب السوري بشأن ضبط الحدود ومن مصلحتنا التعامل مع الحكومة السورية وليس مع مجموعة من لمسلحين”.

وأضاف العبادي..”نتمنى على الأخوة الاكراد أن يدخلوا في صفوف الحشد المحلي في الموصل” مؤكدا عدم وجود مشكلة في موضوع النازحين في الموصل.

وتواصل القوات الأمنية المشتركة العراقية عملياتها العسكرية لاستعادة نينوى من تنظيم”داعش”الإرهابي وذلك بعد إعلان ساعة الصفر من قبل العبادي في 17 تشرين الأول الماضي.