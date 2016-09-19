العبادي: وجود القوات التركية يعرقل القضاء على «داعش» الإرهابي

صرح رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أن وجود القوات التركية على الأراضي العراقية يعرقل جهود القضاء على تنظيم “داعش” الإرهابي.

وفي مؤتمر صحفي العبادي، “إن الإصرار على إبقاء تلك القوات “التركية” غير مبرر إذا كانت تركيا جادة في محاربة التنظيم فعليها الاستجابة لطلب العراق بسحب قواتها”.

وأضاف العبادي العراق دولة جارة لتركيا ونريد بناء علاقات معها ولكن تركيا تصر على إبقاء قواتها في معسكر قرب الموصل وهو ما يسمم العلاقات بين البلدين.

وأشار العبادي إلى أن تحرير الموصل سوف يشكل ضربة قاسية للإرهاب ونحن لا نزال ملتزمين بخطة التحرير ونعمل لتقليل الخسائر في صفوف العسكريين والمدنيين.