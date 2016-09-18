العبادي: وجود القوات التركية يعرقل جهود القضاء على إرهابيي داعش

أكد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، الأحد، أن وجود القوات التركية في شمال العراق يعرقل جهود القضاء على تنظيم “داعش”، معتبرا أن الإصرار على إبقاء تلك القوات “غير مبرر”، فيما أشار إلى أن حكومته تعمل على إيجاد حوار سياسي وطني بالتوازي مع معركة تحرير الموصل.

وقال العبادي خلال مؤتمر صحفي في بغداد: إن “وجود القوات التركية يعرقل جهود القضاء على داعش الإرهابي”، مبينا أن “العراق دولة جارة لتركيا ونريد بناء علاقات طيبة معها، لكن الإصرار على إبقاء تلك القوات غير مبرر”.

وأضاف العبادي “أننا نعمل على إيجاد حوار سياسي وطني بالتوازي مع معركة تحرير الموصل”، مبينا أن “أولوياتنا في تحرير الموصل الحفاظ على القوات الأمنية وحماية المدنيين”.