العبادي يدعو المتظاهرين للتعاون مع الحكومة في كشف المندسين

دعا رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي المتظاهرين إلى التعاون مع الحكومة العراقية في كشف المندسين الذين يستهدفون الأمن العام.

وجدد العبادي تأكيده في كلمة له اليوم نقلها موقع قناة “السومرية نيوز” الوقوف مع المظاهرات المطالبة بالحقوق المشروعة شرط ألا تتحول لممارسة العنف مشددا على أهمية حماية المتظاهرين وحفظ الأمن في عموم البلاد.

وكانت قيادة العمليات المشتركة العراقية دعت في وقت سابق اليوم المواطنين إلى دعم القوات الأمنية بجميع فروعها والابلاغ عن المندسين والعابثين بالممتلكات العامة والخاصة من منطلق الواجب الوطني.

وقال العبادي “تتم متابعة مطالب المتظاهرين باهتمام ووجهنا بتلبية ما يمكن تلبيته في الوقت الحاضر” لافتا إلى أن الحكومة بحاجة إلى تعاون كبير مع المواطن لمواجهة الفاسدين ومطالبا السياسيين بتحمل مسؤوليتهم إزاء حفظ أمن البلاد واستقرارها.

وتشهد بعض المدن والمحافظات العراقية منذ عدة أيام مظاهرات احتجاجية تطالب بتحسين الخدمات العامة وتوفير المياه والكهرباء والقضاء على البطالة ومكافحة الفساد في دوائر الدولة.

وكان المجلس الوزاري للأمن الوطني العراقي أكد قبل أيام أن الأجهزة الأمنية والاستخبارية العراقية رصدت مجاميع مندسة صغيرة ومنظمة تحاول الاستفادة من التظاهر السلمي وتقوم بتخريب الممتلكات العامة والخاصة في بعض المدن العراقية.