العبادي يدعو نظام بني سعود إلى حل مشاكله بعيدا عن العراق

دعا رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي نظام بني سعود إلى حل مشاكله بعيدا عن العراق رافضا في الوقت نفسه تصريحات وزير خارجية هذا النظام عادل الجبير معتبرا إياها تدخلا بالشؤون العراقية.

ونقلت السومرية نيوز عن العبادي قوله خلال مؤتمر صحفي في بغداد اليوم “نرفض تصريحات السعودية حول الحشد الشعبي وإن على المملكة حل مشاكلها بعيدا عن العراق”.

وكانت وزارة الخارجية العراقية ردت على تصريحات وزير خارجية نظام بني سعود حول الحشد الشعبي بالقول “إنها لن تعير وزنا لهذه التصريحات” معتبرة إياها “استمرارا للتعامل السعودي المتأزم مع العراق”.