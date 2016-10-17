العبادي يعلن بدء عملية تحرير الموصل من “داعش” الإرهابي

أعلن رئيس الوزراء العراقي القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي انطلاق عمليات تحرير مدينة الموصل من تنظيم “داعش” الإرهابي.

وأشار العبادي إلى أن القوات التي ستدخل الموصل هي “الجيش العراقي والشرطة الوطنية” حصراً، ودعا أهالي مدينة الموصل والشرقاط والقيارة إلى التعاون مع القوات الأمنية، لافتا إلى أن العملية تجري تحت قيادة الجيش العراقي والشرطة الوطنية وليس أي جهة أخرى.

وقال العبادي في كلمة ألقاها عبر التلفزيون الرسمي في الساعات الأولى من صباح الاثنين 17 تشرين الأول، من داخل مقر العمليات المشتركة برفقة عدد من القادة العسكريين، “يا أبناء شعب العراق العزيز، ‏‎يا أبناء نينوى الأحبة، ‏‎لقد دقت ساعة التحرير واقتربت لحظة الانتصار الكبير، ‏‎بإرادة وعزيمة وسواعد العراقيين، ‏‎وبالاتكال على الله العزيز القدير، ‏‎أعلن اليوم انطلاق عملية تحرير محافظة نينوى، قريبا جدا سنكون بينكم لنرفع راية العراق وسط الموصل الحدباء وفي كل مدينة وقرية”.

وأضاف العبادي “أنه كانت هناك محاولات خلال الأيام الماضية لمنع انطلاق عملية تحرير الموصل لكن تم إفشالها كما تم إفشال محاولة عرقلة تحرير مدينة الفلوجة”، متعهدا بأن “يكون عام 2016 عام الخلاص من الإرهاب ومن تنظيم داعش”.