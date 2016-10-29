العبادي ينفي إيقاف عمليات تحرير الموصل

نفى رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي الأنباء المتداولة بشأن إيقاف عمليات تحرير الموصل مشيرا إلى أن العمليات مستمرة لحين تحرير محافظة نينوى بالكامل من سيطرة تنظيم “داعش” الإرهابي.

وقال العبادي في حديث تلفزيوني نقلته وسائل إعلام عراقية إن “المعركة مستمرة ولا توقف في محاورها مطلقا” لافتا إلى أن القوات العراقية حررت اليوم وأمس عدة قرى ومدن وستستمر المعركة لحين تحرير كامل نينوى.

وكانت القوات العراقية المشتركة استعادت السيطرة في وقت سابق اليوم على عدة قرى ومناطق ضمن المحور الجنوبي الغربي لمحافظة نينوى الواقعة شمال العراق بعد دحر إرهابيي “داعش” منها.

وأضاف العبادي “لن يتمكن المغرضون والمندسون من عرقلة جهود وتضحيات أبطالنا لتحرير الوطن الذي دنسه الأعداء وأذنابهم”.

من جانبه أكد الفريق الركن بجهاز مكافحة الإرهاب عبد الوهاب الساعدي أن معركة تحرير الموصل مستمرة وما يجري الآن هو “تنظيف” للمناطق المحررة.

كما أعلن الحشد الشعبي عن انطلاق عملية عسكرية “كبرى” لتحرير مناطق غرب الموصل.