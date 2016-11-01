حذر رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي، اليوم الثلاثاء، من أن أي اجتياح عسكري تركي للأراضي العراقية سيؤدي إلى تفكيك تركيا.
وقال العبادي للصحفيين في بغداد: “لا نريد الحرب والمواجهة مع تركيا واذا صارت فان الأتراك سيدفعون الثمن باهظا”.
واضاف العبادي “إن القوات التركية اذا دخلت المعركة حاليا مع داعش سنتعامل معها كعدو”. وقال العبادي: “إن خطر التدخل التركي لازال موجودا ونخشى من الخطوة المتهورة”.
وأضاف رئيس الحكومة العراقية : “نريد علاقات مصالح اقتصادية مع تركيا وليس قتل”.
العبادي يهدد أنقرة بتفكيك تركيا إن اجتاحت العراق
حذر رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي، اليوم الثلاثاء، من أن أي اجتياح عسكري تركي للأراضي العراقية سيؤدي إلى تفكيك تركيا.