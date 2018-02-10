العثور على أسلحة أمريكية الصنع من مخلفات التنظيمات الإرهابية في أرياف حماة وحلب وإدلب

عثرت وحدات من الجيش العربي السوري على كميات من الأسلحة والذخيرة بعضها امريكي الصنع من مخلفات تنظيمي داعش وجبهة النصرة الإرهابيين في القرى المحررة بأرياف حماة وحلب وادلب.

وأفاد مصدر ميداني في تصريح لمراسل سانا في حماة بأن وحدات من الجيش ضبطت خلال تمشيطها القرى التابعة لقرية قصر بن ووردان بريف حماة وقرى بريفي ادلب وحلب كميات كبيرة من الاسلحة والذخيرة خلفها ارهابيو تنظيمي داعش وجبهة النصرة قبل القضاء عليهم.

وبين المصدر أن الأسلحة المضبوطة شملت العشرات من صناديق الذخائر الناعمة والمتوسطة وعشرات قذائف الهاون وراجمة صواريخ ومنصات ٌطلاق صاروخ “تاو” أمريكي الصنع.