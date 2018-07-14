العثور على أسلحة وأجهزة اتصالات وقذائف بعضها أمريكي الصنع من مخلفات “داعش” بريف البوكمال

عثرت وحدات من الجيش العربي السوري خلال تمشيطها القرى التابعة لمدينة البوكمال بريف دير الزور الجنوبي الشرقي على أسلحة وأجهزة اتصالات وقذائف بعضها أمريكي الصنع من مخلفات إرهابيي تنظيم “داعش”.

وأشار مراسل سانا الحربي إلى أن وحدات من الجيش والجهات المختصة وخلال متابعتها تمشيط بلدة حسرات بريف البوكمال الغربي عثرت على مستودع أسلحة وذخائر وأجهزة اتصالات وقذائف امريكية الصنع من مخلفات إرهابيي تنظيم “داعش”.

ولفت المراسل إلى أن الأسلحة شملت مدفع هاون عيار 120 مم وقذائف هاون مختلفة العيارات منها غربي الصنع وصواريخ غراد وصواريخ 107 مم وقذائف رمانات عيار 40 مم أمريكية الصنع وصواريخ مضادة للدبابات إضافة إلى محطة اتصال لاسلكي للبث الفضائي.

وبين مراسل سانا أنه تم أيضاً العثور على عدد من الألغام والعبوات الناسفة المصنعة خصيصاً لتفخيخ أساسات المنازل وربطها بأقفال الأبواب كي تنفجر بمجرد فتحها إضافة إلى أجهزة قيادة وتفجير حقول ألغام.

وعثرت وحدة من الجيش الاثنين الماضي على مستودعات تحتوي على كميات من الأسلحة والذخائر من بينها قذائف دبابات ومجموعة ألغام مضادة للأفراد والدروع والآليات إضافة إلى ذخائر مضادة للطائرات المسيرة والحوامات من مخلفات تنظيم “داعش” في بلدة الدوير في محيط مدينة البوكمال.

وتتابع وحدات من الجيش بالتعاون مع الجهات المختصة عمليات تمشيط القرى والبلدات لتفكيك العبوات الناسفة والألغام في ريف دير الزور التي زرعها تنظيم “داعش” الإرهابي تمهيداً لإعادة الأهالي إلى منازلهم بالتوازي مع إعادة مؤسسات الدولة واستكمال تأمين البنى التحتية والخدمات الأساسية إلى مدينة دير الزور ومناطق أخرى شهدت عودة الحياة الطبيعية إليها بعد تطهيرها من الإرهاب.