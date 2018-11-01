العثور على الصندوق الأسود للطائرة الإندونيسية المنكوبة

وفقاً لقناة “مترو تي في” التلفزيونية الاندونيسية، عثرت السلطات الاندونيسية على أحد الصندوقين الأسودين للطائرة الأندونيسية التي سقطت في البحر يوم الاثنين الماضي واستخرجته.

القناة نقلت عن أحد الغواصين الذين يبحثون عن الصندوقين الأسودين للطائرة الاندونيسية قوله: لقد “بحثنا واستخرجنا الصندوق الأسود من بين الحطام في قاع البحر وهو سليم”.

ولم يحدد الغواص إن كان الصندوق الذي استخرجوه هو مسجل بيانات الرحلة أم مسجل قمرة القيادة وكانت وكالة البحث والانقاذ الاندونيسية أعلنت الاثنين الماضي عن تحطم طائرة ركاب تابعة لشركة ليون أير وعلى متنها 189 شخصا لقوا حتفهم جميعا.