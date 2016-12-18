العثور على الماء في مناطق مظلمة من كوكب سيريس

اكتشف العلماء الألمان والأمريكيون الماء في مناطق مظلمة من كوكب سيريس الصغير.

وذلك بعد أن تفقد مسبار ” Dawn ” الأمريكي 600 حفرة ناجمة عن سقوط النيازك فعثر في 10 حفر منها على جليد مائي لم يقع عليه أبدا ضوء الشمس.

ويرى العلماء أن النيازك والمذنبات هي التي نقلت جليد الماء إلى الكوكب.

يذكر أن جليد الماء كان قد اكتشف في سيريس عام 2014 نتيجة الرصد الأرضي. ثم تم تأكيد هذا الأمر في إطار بعثة “Dawn ” الفضائية. وقد أصبح سيريس الجرم الفضائي الثالث في المنظومة الشمسية بعد القمر عطارد حيث اكتشف جليد الماء في المناطق المظلمة.

جدير بالذكر أن مسبار ” Dawn ” تم إطلاقه في 27 أيلول عام 2007 بواسطة صاروخ “دلتا 2” الأمريكي ليصل إلى مدار سيريس في 6 آذار عام 2015 . ويقدر سعر مشروع دراسة كوكب سيريس بنحو 500 مليون دولار.

وكان قد تم اكتشاف سيريس عام 1801 من قبل الإيطالي جوزيبي بياتسي . ويبلغ قطر سيريس 950 كيلومترا ، ما يجعله أكبر الأجرام الفضائية في حزام الكويكبات الواقع بين المريخ والمشتري.