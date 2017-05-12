العثور على ثلاث مقابر جماعية بالأنبار لضحايا قتلوا على يد إرهابيي “داعش”

أعلنت السلطات العراقية اليوم العثور على ثلاث مقابر جماعية لأشخاص قتلوا على يد عناصر  تنظيم “داعش ” الإرهابي في محافظة الأنبار غرب البلاد.

ونقل موقع قناة السومرية نيوز عن مدير مؤسسة الشهداء في المحافظة عمار نوري قوله.. إنه ” تم العثور على ثلاث مقابر جماعية تضم رفات مغدورين من المدنيين والمنتسبين بالقوات الأمنية في جزيرة الكرمة شرق الفلوجة ومنطقة الازركية شمال غرب الفلوجة ووسط مدينة الرمادي”.

وأضاف نوري.. أنه ” من المؤمل أن يتم ارسال لجان خاصة من بغداد لغرض فتح المقابر الجماعية في تلك المناطق ” مرجحا أن يكون ”  تنظيم داعش الإرهابي أعدمهم في عام 2015 “.

يذكر أن التنظيم الارهابي المذكور أعدم العشرات من المنتسبين للقوات الأمنية والمدنيين عندما سيطر على معظم مناطق الانبار مطلع عام 2014.

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