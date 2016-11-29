العثور على جدار هائل من المجرات على الجانب الآخر من درب التبانة

اكتشف علماء الفلك جدارا هائلا من المجرات، على بعد 800 مليون سنة ضوئية، ويختبئ وراء الجانب الآخر من مجرة درب التبانة، ويطلق عليها اسم “فيلا”، وعلى الرغم من حجمه وقربه النسبي، لكن لم يتم ملاحظته بسبب حجبه من قبل مجرتنا.

ووفقا للموقع الأمريكي Engadget، توصل العلماء إلى هذه المجموعة العملاقة من المجرات عن طريق القيام بالآلاف من الدراسات الطيفية للمجرات التي تحجب جزئيا، لكن لم يتم الكشف عن التفاصيل الفعلية لهذا الاكتشاف مثل الحجم الكامل للمجرات والكتلة والجاذبية.

سيحتاج الباحثون إلى استخدام علم الفلك الراديوي وغيرها من التقنيات لقياس المنطقة التي لا تزال لغزا نسبيا، وعندما يحدث ذلك، سيساهم هذا الاكتشاف في الكشف عن الكثير عن حركة كل من مجرة درب التبانة والمجرات الأخرى في المجموعة المحلية، ووجود فيلا يمكن أن يساعد في تفسير حركة الوطن السماوي.