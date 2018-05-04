العثور على جهاز رصد جوي للعدو في جنوب لبنان

في سلسلة خروقه المتواصلة للسيادة اللبنانية براً وجواً وبحراً، واصل العدو الصهيوني اعتداءاته على لبنان، حيث عثر الجيش اللبناني أمس على جهاز رصد جوي للعدو الإسرائيلي في خراج بلدة تولين بقضاء مرجعيون في الجنوب اللبناني.

وأفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام بأن الجيش عمل على نقل الجهاز إلى أحد مواقعه العسكرية لفحصه.

وكان الجيش اللبناني والمقاومة الوطنية عثرا خلال الشهر الماضي وقبله على عدة أجهزة رصد وتنصّت للعدو الإسرائيلي في القرى الحدودية الجنوبية، فضلاً عن خرقه المتواصل للأجواء اللبنانية.

من جانب آخر وفي إطار التحضيرات للانتخابات النيابية اللبنانية المنتظرة بعد غد الأحد، وزّعت قيادة الجيش اللبناني نشرة توجيهية جاء فيها: “يتهيّأ وطننا للدخول في الاستحقاق الانتخابي في السادس من أيار في جميع المناطق اللبنانية، وقد اتُخذت الإجراءات المناسبة لمواكبة هذا الحدث الوطني، خصوصاً فيما يتعلق بتوفير الأمن للمواطنين، لتمكينهم من التنقّل والتعبير عن آرائهم في صناديق الاقتراع في أجواء من الحرية والطمأنينة والديمقراطية.

وأضافت: “إن المؤسسة العسكرية تولي أهمية مطلقة لمهمّة الحفاظ على أمن البلاد واستقرارها خلال الانتخابات، ولحقّ اللبنانيين جميعاً بلا استثناء في المشاركة الفاعلة”، مؤكّدة استعدادها للمساهمة في حفظ أمن العملية الانتخابية.

وأكدت قيادة الجيش “عزمها على منع استغلال الظروف الدقيقة التي تمرّ بها البلاد بهدف الإخلال بالأمن، والتزامها البقاء على مسافة واحدة من الجميع، وهي تدعو العسكريين إلى مزيد من التصميم والتضحية لإنجاح هذا الاستحقاق، كما تحذرهم من الانجرار وراء الاستفزازات، والتدخّل بأية وسيلة كانت في سير هذه العملية، وذلك باتخاذ الإجراءات التأديبية بحقّ المخالفين، ولفتت إلى أن دور الجيش في هذا الاستحقاق نابع من التزامه مصلحة المجتمع اللبناني بكلّ مكوّناته وأطيافه، وأنها على ثقة تامة بأنّ العسكريين سيكونون مرّة أخرى عند قسمهم ومناقبيتهم العسكرية المعهودة وإيمانهم بلبنان.