العثور على ذخائر وقذائف من مخلفات الإرهابيين في بساتين حي الوعر بحمص

عثرت الجهات المختصة خلال استكمال تمشيط محيط حي الوعر في مدينة حمص على ذخائر وقذائف من مخلفات التنظيمات الإرهابية.

وأفادت مصادر في حمص بأن عناصر الهندسة في الجهات المختصة واصلوا تمشيط المزارع والبساتين في منطقة حي الوعر غربي مدينة حمص وعثروا في منطقة ديك الجن على كمية من الذخائر وقذائف المدفعية من مخلفات التنظيمات الإرهابية التي كانت تستخدمها للاعتداء على المدنيين في أحياء المدينة والقرى المجاورة لها.

وأُعلنت مدينة حمص خالية من الإرهاب في أيار عام 2017 بعد إخلاء حي الوعر من المظاهر المسلحة تنفيذا لبنود المصالحة التي تم التوصل إليها في آذار من العام ذاته وعادت جميع مؤسسات الدولة آليه وسويت أوضاع المئات بموجب مرسوم العفو فيما عاد إلى الحي عشرات الأشخاص من عائلات المسلحين من المخيمات التي خرجوا إليها في جرابلس وإدلب حيث لم يجدوا هناك غير التشرد والضياع والأوضاع الإنسانية والصحية السيئة.