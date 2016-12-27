العثور على صندوق أسود للطائرة الروسية المنكوبة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنه تم العثور على أول صندوق أسود في حطام الطائرة العسكرية التي سقطت في البحر الأسود والتي راح ضحيتها 92 شخصا ممن كانوا على متنها، فيما ذكرت تقارير غير مؤكدة أن السلطات منعت تحليق جميع الطائرات من نفس الطراز.

ويحوي الصندوق الذي عثر عليه معلومات يمكن أن تساعد المحققين في تحديد سبب تحطم الطائرة الذي أدى لمقتل عشرات من المغنين والراقصين من جوقة الجيش الأحمر كانوا في الطريق إلى سورية. ويرجح المحققون حتى الآن أن يكون خطأ ارتكبه الطيار أو خلل فني هو السبب في سقوط الطائرة من طراز توبوليف-154.

وسيتم إرسال الصندوق الأسود الأول -الذي عثر عليه على عمق 17 مترا وعلى بعد 1600 متر من منتجع سوتشي- إلى منشأة تابعة لوزارة الدفاع في موسكو لفحصه.

وقالت الوزارة في بيان أنه خلال الليل وأثناء عملية البحث تم العثور على خمس قطع أخرى من الطائرة، وتشمل أجزاء من جسم الطائرة والمحرك.

وكالة إنترفاكس للأنباء نقلت عن مصدر لم تذكر اسمه أن روسيا قررت منع تحليق جميع الطائرات من طراز توبوليف-154 حتى يتضح سبب تحطم الطائرة، لكن ليس هناك تأكيد رسمي لذلك، ونقلت الوكالة أيضا أنه تم العثور على صندوق أسود آخر بين الحطام لكن لم يتم انتشاله بعد. هذا وقالت وزارة الدفاع إن فرق البحث والإنقاذ انتشلت حتى الآن 12 جثة و156 قطعة من الأشلاء.