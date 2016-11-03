العثور على صواريخ سامة لإرهابيي «داعش» في العراق

بعد دحر إرهابيي “داعش” منها، عثرت القوات العراقية بمركز محافظة الأنبار على نحو ألفي صاروخ بعضها محلية الصنع مشبعة بمادة الكلور السامة تعود لعناصر هذا التنظيم المتطرف.

وأفاد مصدر أمني عراقي أن قوات من الجيش وجدت 5 معامل لتصنيع الصواريخ وقذائف الهاون في جزيرة الرمادي شمال قلب الأنبار، مضيفاً أن المعامل كانت تحتوي على صواريخ من طراز “كاتيوشا”، وقذائف هاوون بينها تلك التي سرقها إرهابيو “داعش” من مقرات القوات العراقية عند استيلائه على الرمادي ومناطق أخرى من الأنبار.

وتابع المصدر أن القذائف المصنعة محلياً على يد “داعش” كانت تحتوي على غاز الكلور وتم نقلها إلى مكان أخر بعيداً عن المدنيين.