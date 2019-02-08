العثور على معمل لتصنيع القذائف وشبكة أنفاق من مخلفات إرهابيي “داعش” في محيط مدينة الميادين

خلال متابعتها تمشيط محيط مدينة الميادين لتأمينه من مخلفات الإرهابيين عثرت قوى الأمن الداخلي في منطقة الميادين على أحد المواقع الذي كان يستخدمه إرهابيو داعش لتنفيذ عملياتهم الإرهابية يضم مقابر جماعية وشبكة أنفاق ومعملا لتصنيع القذائف.

وذكر قائد شرطة محافظة دير الزور العميد نزار حسن في تصريح أنه من خلال متابعة عناصر شرطة منطقة الميادين تمشيط محيط مدينة الميادين لتطهيره من مخلفات الإرهابيين تم العثور على موقع لإرهابيي داعش قرب قلعة الرحبة الأثرية يبعد عن مدينة الميادين نحو 2 كم يضم مقابر جماعية تحوي رفاتا لمواطنين أعدمهم إرهابيو التنظيم التكفيري قبل دحرهم منها من قبل الجيش العربي السوري.

وأشار قائد الشرطة إلى أنه تم العثور في المكان أيضا على معسكر تدريبي لإرهابيي داعش يمتد على مساحة واسعة وشبكة انفاق تصل بين الجبال المحيطة بالميادين إضافة إلى معمل لتصنيع القذائف بعيارات مختلفة.

ومنذ دحرهم منها من قبل الجيش العربي السوري تم العثور على العديد من المقابر الجماعية لرفات مواطنين في مناطق انتشار إرهابيي داعش في ريف دير الزور أعدمهم التنظيم التكفيري إضافة إلى مستودعات ذخائر وأسلحة وعشرات الألغام والعبوات الناسفة التي تم تفكيكها الأمر الذي يوضح حجم الإجرام الذي مارسه تنظيم داعش الإرهابي ضد الأهالي الأمنين وممتلكاتهم.