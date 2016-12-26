تم العثور على مقابر جماعية في أحياء حلب الشرقية التي كانت تسيطر عليها التنظيمات الإرهابية، وذلك خلال عمليات التمشيط التي تقوم بها وحدات متخصصة سورية روسية مشتركة.

وأعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية، اللواء إيغور كوناشينكوف، اليوم الاثنين، أنه تم العثور على مقابر جماعية تظهر أن الضحايا تعرضوا للتعذيب قبل قتلهم.

وقال الجنرال في مؤتمر صحفي، تم “الكشف عن مقابر جماعية للعشرات من السوريين، تعرضوا للتعذيب ولمجازر وحشية واسعة النطاق. كما أن بعض الجثث غير كاملة، هناك أجزاء منها، أغلبيتهم تم إطلاق النار عليهم في رؤوسهم”.