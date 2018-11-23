صدر عن الهيئة العامة السورية للكتاب- مديرية منشورات الطفل،- العدد 786 من مجلّة أسامة (تشرين الثاني 2018) محتوياً عدداً من الأبواب والموضوعات المفيدة المُتنوّعة. وممّا نُشِر في العدد قصة بعنوان “لماذا لا يُحبّ زيدٌ حديقة الحيوان؟”، كتبها مالك عجيب، ورسمتها مؤمنة محسن، وقصّة بعنوان “نجحتَ يا مازن!” كتبها صبحي سعيد قضيماتي، ورسمتها ضحى الخطيب، وسيناريو “رحلة في يوم العطلة” ترجمة وسيناريو د.علياء الداية، ورسوم عبد الوهاب الرجولة، وسيناريو “شحبور ودحبور” الذي يكتبه ويرسمه حسام وهب، وقصيدة “مقعدي” كتبها قحطان بيرقدار، ورسمها رامز حاج حسين.

وجاء في باب “فكّر معنا” الذي تُعِدُّهُ ديمة إبراهيم وترسمهُ زبيدة الطلاع عددٌ من الفقرات المُسلّية والممتعة كفقرة “دقق واكتشف”، وفقرة “كلمة السر”، أما في صفحة “بريد مميز” فقد كتبت “سوناتا أسعد” عن رواية “قَطْنا” لماريا كورانت. ومن القصائد المنشورة في العدد قصيدة “الخريف” كتبها إبراهيم عباس ياسين، ورسمتها نجلاء الداية، أمّا كلمة العدد فكانت بعنوان “بيتُنا الثاني” كتبها رئيس تحرير المجلة قحطان بيرقدار، وتحدث فيها عن العناية بمرافق المدرسة ونظافتها، ورسمَها رامز حاج حسين. وكانت لوحةُ غلاف العدد الذي يخرجه هيثم الشيخ علي للفنّان عبد الوهاب الرجولة، وتُعبّر عن فرحة الطفولة، وحياة الأطفال الملونة بأناملهم الصغيرة والأحلام المرسومة في خيالهم.