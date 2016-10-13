“العدل”:حسم 444 دعوى”عمالية” حتى أيلول …و الرقم المخصص للاستعلام عن المفقودين أصبح 2073

حسمت المحكمة العمالية بريف دمشق برئاسة القاضي محمد صبحي كنوني 444 دعوى عمالية منظورة أمامها منذ بداية العام الحالي ولغاية شهر أيلول الماضي.

وأوضحت وزارة العدل في بيان صحفي أن المحكمة التي تضم في عضويتها كلا من رضوان باهم ممثلا عن غرفة تجارة ريف دمشق ولينا رمضان ممثلة عن الاتحاد العام لنقابات العمال تعقد جلساتها بشكل دائم ومستمر ضمن جلسات المحاكمات المقررة لها ولم يصادفها أي معوقات في عملها خلال هذه الفترة.

إلى ذلك خصصت الوزارة الرقم الرباعي 2073 مع إضافة نداء دمشق 011 عند الاتصال من بقية المحافظات للاستعلام عن المفقودين عوضا عن الرقم 131 المعمول به سابقا بينما يتم تلقي الاتصالات خلال الدوام الرسمي من الساعة العاشرة صباحا وحتى الثانية بعد الظهر.