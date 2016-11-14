العدل تحدث مديرية للتأهيل والتدريب القانوني المستمر

احدثت وزراة العدل مديرية التأهيل والتدريب القانوني المستمر ترتبط بوزير العدل وتعمل بالتنسيق مع المعهد العالي للقضاء ومديرية المعلوماتية ومديرية الموارد البشرية ومديرية التنمية الادارية.

وتتولى المديرية الصلاحيات المنصوص عليها في احكام القوانين المنصوص عليها في احكام القوانين والانظمة النافذة وتتولى عدة مهام.

وتهدف المديرية الى ضمان التعليم القانوني المستمر في المجالين القضائي والاداري لضمان اعلى معايير الاداء.

ويحدث في كل عدلية مكتب للتأهيل والتدريب القانوني المستمر يمارس صلاحيات المديرية في نطاق المحافظة ويعمل باشراف المديرية والمحامي العام.