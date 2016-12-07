العدل تحدث مكتباً خاصاً بالشؤون الإعلامية

أصدر وزير العدل الدكتور نجم حمد الأحمد قرارا يتضمن إحداث مكتب لدى الوزارة يختص بالشؤون الإعلامية المرئية والمسموعة.

ويتولى المكتب وفق القرار تغطية نشاطات الوزارة وفعالياتها.

كما أصدر وزير العدل قرارا آخر يتضمن توكيل المكتب الصحفي في الوزارة بتغطية جميع نشاطاتها بشكل مستمر ودائم وفتح قنوات إعلامية مع وكالة سانا والصحف الرسمية والمواقع الالكترونية بهدف نقل أخبار الوزارة ونشاطاتها ونشرها.