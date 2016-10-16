العدل تحدد موعد المقابلات الشفهية للناجحين بمسابقة تعيين مستشارين وقضاة

اعلنت وزارة العدل يوم السبت الواقع في 19/11/2016 موعدا لبدء المقابلات الشفهية مع الناجحين في الامتحانات الخاصة بمسابقة تعيين مستشارين وقضاة وذلك وفق قوائم اسمية نشرتها الوزارة ويمكن متابعة تفاصيلها على موقعها الالكتروني,

وأصدر وزير العدل اليوم قراراً تضمن تحديد موعد المقابلات الشفهية لمن نجح في الامتحان التحريري المؤتمت لانتقاء مستشارين في محاكم الاستئناف التموينية والتجارية والمصرفية وقضاة بداية مالية وتحقيق مالي ونيابة عامة مالية.