العدل.. تشكيل لجنتين لاختيار القضاة والتفتيش القضائي

أصدر وزير العدل الدكتور نجم الأحمد قرارا تضمن تشكيل لجنة برئاسة القاضي آمنة الشماط عميد المعهد العالي للقضاء مهمتها وضع منظومة استرشادية مستنبطة من آليات اختيار القضاة في أكثر دول العالم تقدما ليصار إلى وضعها موضع التطبيق وكذلك الطرق المتبعة في تلك الدول بالنسبة إلى تعيين القضاة وترقيتهم ومساءلتهم في إطار من الشفافية والموضوعية والاستقلالية.

كما أصدر الوزير الأحمد قرارا تضمن تشكيل لجنة برئاسة القاضي محمد ديب المقطرن رئيس إدارة التفتيش القضائي مهمتها وضع المقترحات والتوصيات اللازمة لتطوير الهيكلية التنظيمية والرقابية ومستلزمات العمل اللازمة لتطوير ادارة التفتيش القضائي بما يمكنها من أداء دورها بأقصى درجات الفاعلية والاستقلال وحسن الأداء.

وحدد القراران مهلة شهرين على الأكثر لكل لجنة من أجل إنجاز مهمتها.