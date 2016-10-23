اصدر وزير العدل الدكتور نجم حمد الاحمد اليوم قرارا تضمن اعلان نتائج الامتحان التحريري المؤتمت الذى اجرته الوزارة بتاريخ 22/10/2016 لتعيين عدد من حملة الاجازة الجامعية بوظيفة معاون رئيس كتاب من الفئة الاولى وحملة الشهادة الثانوية العامة بوظيفة كاتب ضبط.
وبلغ عدد المتقدمين لوظيفة معاون رئيس كتاب/96/نجح منهم/24/على حين وصل عدد المتقدمين لوظيفة كاتب ضبط/524/نجح منهم/86/وكان عدد المتقدمين لوظيفة كاتب ضبط/نسخ الكتروني/106/نجح منهم/4/.
ويمكن الاطلاع على النتائج على الموقع الالكتروني للوزارة.
العدل تصدر نتائج الامتحان التحريري المؤتمت
اصدر وزير العدل الدكتور نجم حمد الاحمد اليوم قرارا تضمن اعلان نتائج الامتحان التحريري المؤتمت الذى اجرته الوزارة بتاريخ 22/10/2016 لتعيين عدد من حملة الاجازة الجامعية بوظيفة معاون رئيس كتاب من الفئة الاولى وحملة الشهادة الثانوية العامة بوظيفة كاتب ضبط.