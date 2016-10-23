العدل تصدر نتائج الامتحان التحريري المؤتمت

اصدر وزير العدل الدكتور نجم حمد الاحمد اليوم قرارا تضمن اعلان نتائج الامتحان التحريري المؤتمت الذى اجرته الوزارة بتاريخ 22/10/2016 لتعيين عدد من حملة الاجازة الجامعية بوظيفة معاون رئيس كتاب من الفئة الاولى وحملة الشهادة الثانوية العامة بوظيفة كاتب ضبط.

وبلغ عدد المتقدمين لوظيفة معاون رئيس كتاب/96/نجح منهم/24/على حين وصل عدد المتقدمين لوظيفة كاتب ضبط/524/نجح منهم/86/وكان عدد المتقدمين لوظيفة كاتب ضبط/نسخ الكتروني/106/نجح منهم/4/.

ويمكن الاطلاع على النتائج على الموقع الالكتروني للوزارة.