العدل تصدر نتائج المسابقة المتعلقة بالتراجمة المحلفين

أعلنت وزارة العدل نتائج المسابقة المتعلقة بالتراجمة المحلفين للمتقدمين باختصاص اللغة التركية واللغة الالمانية، مشيرة الى أن نتائج

باقى اللغات سيتم الاعلان عنها تباعا خلال الايام القادمة.

وقالت الوزارة فى بيان لها: “أصدر وزير العدل الدكتور نجم حمد الاحمد القرار /5384/ لتاريخ /27/9/2016/ والقرار رقم /5385/لتاريخ /27/9/2016/ المتضمنين اعلان نتائج المسابقة المعلن عنها بالقرار رقم 229/ن تاريخ /9/2/2015/ المتعلقة بالتراجمة المحلفين”.

وأضافت الوزارة00 ان “عدد المتقدمين للمسابقة باختصاص اللغة التركية كان /13/ بلغ عدد الناجحين منهم /5/ والراسبون /8/ في حين كان عدد المتقدمين للمسابقة باختصاص اللغة الالمانية /11/ نجح منهم واحد ورسب العشرة الباقون”.

وأوضحت الوزارة أنه “سيصار الى اعلان النتائج بالنسبة لباقى اللغات تباعا خلال الايام القادمة”، مشيرة الى “امكانية الاطلاع على النتائج على الموقع الالكترونى للوزارة وفي عدليات القطر”.