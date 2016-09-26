العدل تعلن نتائج المسابقة المتعلقة بالتراجمة المحلفين

أعلنت وزارة العدل نتائج المسابقة المتعلقة بالتراجمة المحلفين للمتقدمين باختصاص اللغة الفرنسية واللغة الاسبانية مشيرة إلى أن نتائج باقي اللغات سيتم الإعلان عنها خلال الأيام القادمة.

وقالت الوزارة اليوم في بيان “أصدر وزير العدل الدكتور نجم حمد الأحمد القرار رقم 5354 لتاريخ 26-9-2016 والقرار رقم 5370 لتاريخ 26-9-2016 المتضمنين إعلان نتائج المسابقة المعلن عنها بالقرار رقم 229/ن تاريخ 9-2-2015 المتعلقة بالتراجمة المحلفين”.

وأضافت الوزارة إن “عدد المتقدمين للمسابقة باختصاص اللغة الفرنسية كان 185 بلغ عدد الناجحين منهم 59 والراسبين 126 في حين كان عدد المتقدمين للمسابقة باختصاص اللغة الإسبانية 14 نجح منهم 8 بينما رسب الستة الباقون”.

وأشارت الوزارة أنه “سيصار إلى إعلان النتائج لباقي اللغات تباعا خلال الأيام القادمة” مشيرة إلى “إمكانية الاطلاع على النتائج على الموقع الالكتروني للوزارة وفي عدليات القطر”.