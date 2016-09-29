العدل تعلن نتائج المسابقة المتعلقة بالتراجمة المحلفين باختصاص اللغة الروسية واليابانية

أعلنت وزارة العدل نتائج المسابقة المتعلقة بالتراجمة المحلفين للمتقدمين باختصاص اللغة الروسية واليابانية، مشيرة إلى أن نتائج باقي اللغات سيتم الإعلان عنها تباعاً خلال الأيام القادمة.

وذكرت الوزارة في إعلانها أن “عدد المتقدمين للمسابقة باختصاص اللغة الروسية كان 5 بلغ عدد الناجحين منهم 4 في حين كان عدد المتقدمين للمسابقة باختصاص اللغة اليابانية 6 وبلغ عدد الراسبين”.

وأشارت الوزارة إلى إمكانية الاطلاع على النتائج من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة وفى العدليات.