العدل تمدد قبول طلبات الاشتراك في مسابقة المعهد العالي للقضاء

أعلنت وزارة العدل عن تمديد تقديم طلبات الاشتراك في المسابقة المعلن عنها بتاريخ 19-9-2016 لقبول عدد من حملة المؤهلات العلمية من الجامعات السورية “الدكتوراه والماجستير في الحقوق وشهادة المعهد الوطني للإدارة العامة مسبوقة بدرجة الإجازة في الحقوق” كطلاب في المعهد العالي للقضاء بدورته الثانية وذلك لغاية يوم الخميس 15-12-2016.

وكانت الوزارة حددت في إعلان المسابقة مواعيد قبول طلبات الاشتراك اعتباراً من يوم الأحد 16 تشرين الأول الجاري ولغاية نهاية الدوام الرسمي من اليوم الأربعاء.

وتشمل المسابقة امتحاناً تحريرياً وشفهياً ومقابلة مع أعضاء مجلس القضاء الأعلى بحيث تتوزع درجاتها 60 درجة للامتحان التحريري و 30 للمقابلة و 10 علامات لمعدل التخرج.

ويلتحق الناجح بالمعهد العالي للقضاء للدراسة لمدة سنتين وتطبق عليه أحكام اللائحة الداخلية للمعهد المذكور وفي حال رسوبه يسقط حقه بالتعيين وتصفى حقوقه وفق القوانين والأنظمة النافذة.