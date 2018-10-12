العدوان السعودي يستهدف مشافي غرب اليمن ويدمرها

استهدف العدوان السعودي بسلسلة غارات الليلة الماضية مستشفى الدريهمي العام ومستشفى الأمومة والطفولة بالمديرية وسيارات الإسعاف غرب اليمن.

وجاء في بيان صدر عن وزارة الصحة اليمنية نقله موقع (المسيرة نت): إن “العدوان استهدف بسلسلة غارات وقصف من البوارج مدينة الدريهمي ما أدى إلى تدمير مستشفى الدريهمي العام كما دمر مستشفى الأمومة والطفولة الذي يقدم خدماته للنساء الحوامل والمواليد”.

ولفت البيان إلى أن أعداد الضحايا لا تزال غير معلومة حتى اللحظة مشيراً إلى أنه تم استهداف سيارة الإسعاف في المستشفى العام ومنازل المواطنين والمنشآت في تحد سافر لكل القوانين والمواثيق الدولية.

وكان خمسة يمنيين قتلوا جراء استهداف طيران النظام السعودى مسجدا بمحافظة الحديدة أمس الأول.