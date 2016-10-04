العدوان السعودي يشن غارات على عدة محافظات يمنية

قتل شخصان وأصيب آخرون يوم أمس 3 تشرين الأول في غارات جديدة للعدوان السعودي على عدد من المحافظات اليمنية.

وصرح مصدر عسكري إن “طيران العدوان السعودي استهدف قوارب للصيادين في محافظة تعز ما أسفر عن استشهاد شخصين وإصابة آخرين “.

وأضاف المصدر أن طيران النظام السعودي استهدف أيضاً عدداً من المناطق في المحافظات اليمينة بغارات ألحقت أضراراً بالبنية التحتية وأملاك المواطنين.

من جهة أخرى قتل وأصيب العشرات من مرتزقة النظام السعودي خلال تصدي الجيش واللجان الشعبية لهجوم شنوه على مدينة صرواح بمديرية مأرب شرق اليمن.

وقال مصدر عسكري يمني إن “الجيش واللجان الشعبية تمكنوا من صد محاولة تقدم لمرتزقة النظام السعودي باتجاه وادي نوع بصرواح موقعين 21 قتيلاً ونحو 30 جريحاً في صفوفهم”.