العدوان السعودي يواصل غاراته على محافظات اليمن

واصل طيران نظام بني سعود غاراته الهستيرية على المحافظات اليمنية خلال الساعات الماضية ما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين اليمنيين وتدمير ممتلكات عامة وخاصة.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية سبأ عن مصدر عسكري قوله “إن ثلاثة مواطنين أصيبوا في غارات لطيران العدوان على مدينة الراهدة بمحافظة تعز” مشيرا إلى أن طيران بني سعود شن أيضا غارات على منطقة يختل ومديرية المخا ومفرق الوازعية ومديرية ذباب في محافظة تعز إضافة إلى غارات على محافظات صنعاء وحجة والجوف وصعدة.

وردا على العدوان أعلن مصدر عسكري أن قوات الجيش اليمني واللجان الشعبية تمكنوا من قنص ثلاثة جنود سعوديين في موقع الفريضة بجيزان مبيناً أن مدفعية الجيش واللجان استهدفت تجمعات وتحصينات الجنود السعوديين في مناطق الكرس وملحمة والعبادية والتبة الحمراء ما أسفر عن مصرع وجرح عدد منهم.

وفي أبو ظبي أعلنت الإمارات اليوم عن مقتل أحد عسكرييها من المشاركين في العدوان الذي يقوده نظام بني سعود اليمن وذلك وفقا لما أعلنته وكالة الأنباء الإماراتية “وام”.

ويشن النظام السعودي منذ أكثر من عامين عدوانا على اليمن يستخدم خلاله أسلحة محرمة دوليا ما خلف عشرات آلاف القتلى والجرحى إضافة إلى تدمير هائل في الممتلكات العامة والخاصة والبنى التحتية الحيوية.