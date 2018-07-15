العدو الإسرائيلي يعتدي على أحد مواقعنا العسكرية بريف حلب

في إطار محاولاته لدعم مرتزقته من التنظيمات الإرهابية اعتدى العدو الإسرائيلي مساء اليوم على أحد المواقع العسكرية للجيش العربي السوري في ريف حلب الشرقي.

وذكر مصدر عسكري أن العدو الإسرائيلي “استهدف مساء اليوم بالصواريخ أحد مواقعنا العسكرية شمال مطار النيرب بريف حلب” مؤكدا أن أضرار العدوان “اقتصرت على الماديات”.

ولفت المصدر إلى أن هذا العدوان الإسرائيلي يأتي في “سياق المحاولات اليائسة المتكررة لدعم المجاميع الإرهابية المهزومة في درعا والقنيطرة” أمام ضربات الجيش العربي السوري الذي يواصل عملياته العسكرية على مواقع الإرهابيين.

ويعمد العدو الإسرائيلي إلى التدخل المباشر لرفع معنويات إرهابييه من تنظيم جبهة النصرة وغيره من المجموعات التكفيرية بعد كل هزيمة تتلقاها على أيدي وحدات الجيش والقوات الحليفة والرديفة حيث تثبت التقارير الميدانية والاستخباراتية أن التنظيمات الإرهابية هي ذراع “إسرائيل” وغيرها من أعداء السوريين لتنفيذ أجندات ومؤامرات تستهدف الدولة السورية.