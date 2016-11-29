العدو الصهيوني يعتقل فتاتين فلسطينيتين في الخليل

اعتقلت قوات الاحتلال الصهيوني الاثنين 28 تشرين الثاني، فتاتين فلسطينيتين في مدينة الخليل في الضفة الغربية، في حادثين منفصلين بزعم حيازة أسلحة بيضاء.

وذكرت وكالة “معا” الفلسطينية أن سلطات الاحتلال أخلت سبيل الفتاتين في وقت لاحق من ليلة الاثنين.

وكانت مصادر محلية فلسطينية أفادت لـ”معا” باعتقال “قوات الاحتلال الفتاة منار خالد أحمد أبو ماضي (18 عاما) بالقرب من مستوطنة “كريات أربع” بدعوى حيازتها سكينا”.

وأضافت الوكالة أن الجيش الصهيوني اعتقل الفتاة آية سامي سليم أبو مرخيه (16 عاما) بالقرب من حاجز شارع الشهداء في الخليل.

ونشرت بعض المواقع الفلسطينية شريط فيديو قالت إنه يظهر لحظة اعتقال الفتاة آية واقتيادها إلى عربة عسكرية.