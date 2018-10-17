العراق.. إحالة رئيس الجمهورية السابق ونوابه إلى التقاعد

أعلنت وزارة العدل العراقية عن إحالة الرئيس السابق فؤاد معصوم ونوابه الثلاثة إلى التقاعد.

الوزارة بينت أن هناك عدة مراسيم جمهورية أقرها مجلس النواب وصادقت عليها رئاسة الجمهورية، من بينها المرسوم رقم 71 لسنة 2018 القاضي بتعيين برهم صالح رئيسا للجمهورية.

كما أضافت بأن المرسوم الجمهوري رقم 72 لسنة 2018، يقضي بإحالة محمد فؤاد معصوم خضر رئيس جمهورية العراق السابق إلى التقاعد.

وأشارت الوزارة إلى صدور المرسوم رقم 73 لسنة 2018 القاضي بإحالة نوري كامل المالكي نائب رئيس الجمهورية على التقاعد، والمرسوم رقم 74 لسنة 2018 بإحالة أسامة عبد العزيز النجيفي نائب رئيس الجمهورية على التقاعد، والمرسوم رقم 75 لسنة 2018 بإحالة إياد هاشم علاوي نائب رئيس الجمهورية على التقاعد أيضا.