العراق: إحباط محاولة تسلل لإرهابيي “داعش” في سامراء

أحبطت القوات العراقية محاولة تسلل لإرهابيين من تنظيم “داعش” الإرهابي جنوب سامراء بمحافظة صلاح الدين شمال العراق، وقضت على أربعة منهم.

وأفاد بيان لإعلام الحشد الشعبي العراقي بأن قوة من اللواء 43 بالحشد الشعبي تمكنت من إحباط عملية تسلل لـ15 انتحارياً من تنظيم “داعش” الإرهابي إلى منطقة تل الذهب بمحيط قضاء بلد جنوب سامراء، وتمّ قتل أربعة منهم وإصابة آخرين، فيما لاذ البقية بالفرار، مبيناً أن القوات الأمنية والحشد الشعبي يطاردون حالياً الانتحاريين الفارين. وكان أعلن، أول أمس، استشهاد أربعة جنود عراقيين وإصابة آخر في تفجير انتحاري إرهابي في قضاء بيجي بمحافظة صلاح الدين.

وتشهد عدة مناطق بمحافظة صلاح الدين بين الحين والآخر تفجيرات وهجمات إرهابية تستهدف المدنيين وعناصر الأجهزة الأمنية، وتسفر عن سقوط ضحايا.