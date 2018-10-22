العراق: إحباط مخططات إرهابية لاستهداف أوروبا

أعلنت وزارة الداخلية العراقية: إن الأجهزة الأمنية أحبطت مخططات إرهابية لتنظيم “داعش” لاستهداف إيران وتركيا ودول أوروبية، وقال المدير العام للاستخبارات ومكافحة الإرهاب في وزارة الداخلية، أبو علي البصري: “إن خلية “الصقور” الأمنية اخترقت تنظيم داعش الإرهابي، وزوّدت التحالف الرباعي المكوّن مـن العراق وسورية وإيران وروسيا بمعلومات استخبارية عن تجمعات وتحركات لعناصر داعش”، مبيناً أن الإرهابيين كانوا يخططون للقيام بعمليات إرهابية في إيران وتركيا ودول أوروبية. وأشار البصري إلى أن الخلية تراقب عن كثب مخططات التنظيم الإرهابي، فيما تمكّنت من إجهاض العشرات من العمليات الإرهابية التي كادت أن توقع خسائر بشرية ومادية في المناطق الآمنة، لافتاً إلى أن التنظيم الإجرامي يخطط لتعزيز وجوده في تركيا وفرنسا وشرق آسيا وشمال افريقيا عن طريق إعادة تجنيد الفارين من سورية والعراق، بهدف تحريض تلك العناصر على تنفيذ عمليات إرهابية جديدة.

وأوضح أن الخلية الاستخبارية زوّدت الأجهزة الأمنية في عدد من البلدان بمعلومات عن أسماء الإرهابيين وأماكن تواجدهم من أجل إنقاذ الأبرياء من عمليات إرهابية محتملة.

في الأثناء، أعلن رئيس الوزراء العراقي، القائد العام للقوات المسلحة المنتهية ولايته، حيدر العبادي، أن المنطقة التي يقع فيها العراق قد تتعرض لهزات إرهابية جديدة.

وقال بيان صدر عن مكتب العبادي بمناسبة زيارته لمقر جهاز مكافحة الإرهاب: إن العراق يفتخر بامتلاك قوات جهاز مكافحة الإرهاب، التي تعد قوات مدربة ومقاتلة خاضت تجربة صعبة وانتصرت، وأضاف: إن هذا الجهاز يعد من أقوى القوات القتالية في المنطقة ومثار إعجاب في العالم بعد أن خاض معارك صعبة للغاية، وحصل على خبرات كبيرة بقتاله من محافظة إلى أخرى ومن منطقة إلى أخرى.