العراق.. إحباط مخطط إرهابيي لـ “داعش” للاعتداء على مدينة الرمادي

أحبطت القوات العراقية اليوم مخططا لإرهابيين من تنظيم “داعش” للاعتداء على مدينة الرمادي مركز محافظة الأنبار الواقعة غرب العراق.

ونقلت وسائل إعلام عن النقيب أحمد الدليمي من شرطة الأنبار قوله “إن قوة أمنية اعتقلت 11 إرهابيا من داعش كانوا يخططون للهجوم على مدينة الرمادي لزعزعة الأمن والاستقرار فيها” مشيرا إلى أن العملية استهدفت عددا من المخابئ في جنوب المدينة وبالتحديد منطقة الطاش.

بدوره أوضح راجع بركات عضو اللجنة الأمنية في مجلس محافظة الأنبار أن القوة الأمنية نفذت مداهمات لعدد من منازل المتورطين والمطلوبين في منطقة الطاش في الرمادي حيث اعترف الإرهابيون خلال التحقيق معهم بإعدادهم لمخطط للهجوم على المدينة .