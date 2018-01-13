العراق.. إحباط هجوم إرهابي انتحاري شمال بغداد

أحبطت الشرطة العراقية اليوم هجوما ارهابيا انتحاريا فى ساحة عدن شمال العاصمة بغداد.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية العراقية اللواء سعد معن فى حديث لوسائل الاعلام العراقية إن “القوات الامنية أحبطت محاولة تفجير لارهابى انتحارى يرتدى حزاما ناسفا فى ساحة عدن شمال بغداد” مبينا أن الحادث أسفر عن اصابة اثنين من عناصر الشرطة.

وأضاف معن أن العملية نفذتها الشرطة الاتحادية حيث تمت ملاحظة الانتحاري وقتله قبل أن يصل إلى المواطنين.

من جانبه أعلن رئيس مجلس محافظة بغداد رياض العضاض في حديث للسومرية نيوز أن “التفجير الانتحاري الذي وقع في ساحة عدن شمال بغداد استهدف موكبه ما أسفر عن مقتل أحد أفراد حمايته وإصابة ثلاثة آخرين بجروح”.