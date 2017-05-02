العراق.. إعلان قرب انطلاق عملية عسكرية واسعة في الموصل

نقلت وكالة أنباء الإعلام العراقي “واع” عن قائد العمليات العسكرية في محافظة نينوى شمال العراق اللواء نجم الجبوري عن قرب انطلاق عملية عسكرية واسعة للقضاء على من تبقى من إرهابيي “داعش” في الجانب الأيمن لمدينة الموصل مؤكدا أن هذه العملية ستبدأ في غضون ساعات.

وقالت الوكالة العراقية عن الجبوري قوله في تصريح اليوم: “إن الساعات المقبلة ستشهد شن هجمات واسعة انطلاقا من جميع المحاور لاقتحام آخر الأحياء السكنية المتبقية بهدف استكمال وإنهاء ملف تحرير الساحل الأيمن من إرهابيي داعش”.

وأضاف الجبوري: “إن قوات الرد السريع وقوات جهاز مكافحة الإرهاب ستشن عملياتها العسكرية المقبلة لتحرير أحياء مشيرفة والرفاعي وتموز والنجار في مدينة الموصل” مبينا أن تحرير تلك الأحياء سينهي وجود إرهابيي “داعش” في المدينة.

وكانت القوات العراقية بدأت في التاسع عشر من شباط الماضي عملية عسكرية واسعة لتحرير الجانب الأيمن لمدينة الموصل من إرهابيي “داعش” بعدما أنهت في الخامس والعشرين من كانون الثاني الماضي تحرير الجانب الأيسر بالكامل مكبدة الإرهابيين خسائر كبيرة.