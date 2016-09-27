العراق.. ارتفاع ضحايا تفجير بغداد الجديدة إلى 9 قتلى و30 مصابا

أسفر تفجير انتحاري منطقة بغداد الجديدة شرقي العاصمة العراقية، صباح اليوم الثلاثاء عن سقوط قتلى وجرحى.

وأكد نائب رئيس اللجنة الأمنية في مجلس محافظة بغداد محمد الربيعي لـ«سبوتنيك» وقوع التفجير الإرهابي شرقي العاصمة.

وأضاف الربيعي، أن خمسة مدنيين وقعوا ما بين قتيل وجريح ضحية التفجير الذي لم يتم تحديد طبيعته سيارة مفخخة أو عبوة ناسفة انفجرت قرب دائرة البريد قبالة عمارة الكبيسي في منطقة بغداد الجديدة، وقد ارتفع عدد ضحايا التفجير الإرهابي ليصل إلى 9 قتلى و30 مصابا.

وتعتبر بغداد الجديدة واحدة من أكبر الأسواق الشعبية في العاصمة، وتشهد إقبالاً مدنياً كبيراً يومياً للتسوق لموسم العام الدراسي الجديد الذي ينطلق الأسبوع المقبل، وثياب الحداد لشهر محرم والطقوس الحسينية المصادفة قريبا.