العراق: استعادة حي كركوكلي وكامل مساحة المحور الجنوبي في نينوى

استعادت القوات العراقية اليوم السيطرة على حي كركوكلي وواصلت تقدمها في منطقتين بالساحل الايسر من مدينة الموصل وحررت كامل مساحة المحور الجنوبي في محافظة نينوى من إرهابيي “داعش”.

ونقلت وكالة الانباء العراقية عن قائد عمليات “قادمون يا نينوى” الفريق الركن عبد الأمير رشيد يار الله قوله في بيان له: إن” قوات جهاز مكافحة الإرهاب استعادت حي كركوكلي بالكامل وتوغلت في حيي البكر وعدن في الساحل الأيسر من الموصل”.

وأعلنت قيادة الشرطة الاتحادية عن تحرير كامل مساحة المحور الجنوبي في نينوى من تنظيم “داعش” الارهابي مشيرة الى اكتمال الاستعدادات لاقتحام مدينة الموصل.

وقال قائد الشرطة الفريق رائد شاكر جودت في بيان.. ان “قطعات الشرطة الاتحادية حررت كامل مساحة المحور الجنوبي في نينوى والبالغة 1846 كيلومترا مربعا” موضحا أن هذه القطعات استعادت السيطرة على 94 قرية وقتلت 935 ارهابيا منذ انطلاق عمليات “قادمون يا نينوى” .