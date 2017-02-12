العراق: استهداف مقر لإرهابيي “داعش” في القائم والقضاء على عدد من متزعميه

أعلنت قيادة العمليات العراقية المشتركة مقتل عدد من متزعمي تنظيم “داعش” الإرهابي في قضاء القائم غرب محافظة الأنبار بعد استهدافهم بغارة جوية مشيرة إلى احتمال إصابة زعيم التنظيم الارهابي أبو بكر البغدادي.

ونقلت قناة السومرية عن المتحدث باسم القيادة العميد يحيى رسول قوله.. إن ” الأجهزة الاستخبارية العراقية تتابع بدقة تحركات المجرم الإرهابي أبو بكر البغدادي ولكن لم تتأكد حتى الآن من إصابته جراء الضربات الموفقة التي استهدفت اجتماعا مهما لعناصر تنظيم ” داعش ” في الزلة التابعة لقضاء القائم.

وأضاف رسول إن ” الضربات الجوية نفذت وفق معلومات استخبارية دقيقة وأسفرت عن مقتل عدد من الانتحاريين والانغماسيين ” لافتا إلى أنه ” في حال التأكد من إصابة المجرم البغدادي فسيتم الإعلان عن ذلك بشكل رسمي” .

وكان مصدر أمني رفض ذكر اسمه أكد أن زعيم تنظيم ” داعش ” الإرهابي وعددا من قادته أصيبوا جراء قصف جوي في قضاء القائم غرب الأنبار.