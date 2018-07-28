العراق..اعتقال إرهابيين اثنين في محافظة صلاح الدين

اعتقلت القوات العراقية إرهابيين أثنين في ناحية العلم بمحافظة صلاح الدين وسط البلاد.

ونقلت وكالة أنباء الإعلام العراقي “واع” عن وزارة الدفاع العراقية قولها في بيان اليوم أنه وبناء على معلومات استخباراتية دقيقة تمكنت مفارز خلية الاستخبارات ومكافحة الإرهاب التابعة لمديرية الاستخبارات العسكرية من القبض على اثنين من الإرهابيين في ناحية العلم بمحافظة صلاح الدين وضبطت بحوزتهما ثلاث بنادق كلاشينكوف وخمسة مخازن بندقية ودرعين ضد الرصاص وخمسة هواتف نقالة مع خمس شرائح.

وتواصل قوات الأمن العراقية اعتقال إرهابيين في مناطق عدة من البلاد في سياق عملياتها المتواصلة في مكافحة الإرهاب.