العراق..اعتقال إرهابيين والعثور على عبوات ناسفة من مخلفات “داعش”

ألقت قوات الأمن العراقية القبض على أربعة إرهابيين اليوم وعثرت على عشرات العبوات الناسفة من مخلفات تنظيم “داعش” خلال عمليات أمنية في محافظتي صلاح الدين والأنبار.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن الناطق باسم مركز الإعلام الأمني العراقي العميد يحيى رسول قوله في بيان إن “مفارز استخبارات ومكافحة إرهاب صلاح الدين العاملة ضمن وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية القت القبض على إرهابيين اثنين في قضاء الطوز وبحوزتهما مواد متفجرة وعبوتان ناسفتان”.

على صعيد متصل أشار رسول إلى أن مفارز المعالجة في قيادة عمليات شرق الأنبار تمكنت من تفجير 25 عبوة ناسفة وتطهير مساحة 1500 متر مربع ضمن منطقة الرشاد كما عثرت قوة أخرى على 16 عبوة ناسفة في منطقة البوخنفر فيما ألقت قوة مشتركة القبض على مطلوبين اثنين في منطقة الصقور.

ولفت رسول إلى أن قوة تابعة للقيادة نفسها عثرت في منطقة الرشاد على تسع عبوات ناسفة ورمانة قاذفة تم تفجيرها جميعا.

وكان المركز أعلن أمس عن تفجير 11 عبوة ناسفة والعثور على 46 قنبلة هاون وصاروخ كاتيوشا وعدد من الأسلحة من مخلفات تنظيم داعش الإرهابي إثر عملية أمنية بمحافظة الأنبار.

يشار إلى أن القوات الأمنية تعلن بين فترة وأخرى عن ضبط العديد من الأسلحة والأعتدة في مناطق متفرقة من المحافظات التي كان تنظيم داعش الإرهابي يسيطر على أجزاء منها.