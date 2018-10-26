العراق: اعتقال 12 إرهابياُ في الموصل

اعتقلت القوات العراقية اليوم 12 إرهابياُ ينتمون إلى تنظيم “داعش” التكفيري في مدينة الموصل.

ونقل موقع السومرية نيوز العراقي عن مركز الإعلام الأمني قوله في بيان: إن “قيادة شرطة نينوى ألقت القبض على 12 إرهابياً من تنظيم داعش الصادر بحقهم مذكرات قبض بقضايا إرهابية في مناطق وأحياء الزهراء وتسعين والآخاء والبلديات والآبار والوحدة في الجانب الأيسر لمدينة الموصل”.

وكانت القوات العراقية اعتقلت خلال اليومين الماضيين ثلاثة إرهابيين في ناحية بادوش شمال الموصل وأعلنت تفكيك خلية إرهابية فى محافظة الأنبار باعتقال أبرز عناصرها.

وتواصل القوات العراقية المشتركة عملياتها الأمنية والعسكرية لملاحقة فلول إرهابيي “داعش” في عدد من المدن والأراضي العراقية بعد إعلان تحريرها من الإرهاب في أواخر العام الماضي.