العراق..البدء بحملة عسكرية لملاحقة خلايا /داعش/ في الأنبار

بدأت القوات العراقية المشتركة اليوم حملة عسكرية لملاحقة خلايا تنظيم “داعش” الإرهابي في المناطق الصحراوية غرب محافظة الأنبار.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية واع عن مصدر أمني قوله اليوم إن: “القوات العراقية المشتركة بدأت بحملة مداهمة وتفتيش بالمناطق الصحراوية جنوب الطريق الدولي السريع باتجاه منطقة الكيلو 60 غربي الأنبار لمنع حالات تسلل عناصر تنظيم “داعش” الإرهابي وتعزيز الاجراءات الأمنية على المناطق القريبة من الطريق الدولي وللبحث عن مواقع اختفاء خلايا التنظيم الإرهابي وأسلحته”.

واعتقلت القوات العراقية في وقت سابق اليوم إرهابيين اثنين من تنظيم “داعش” في الفلوجة بمحافظة الأنبار غرب العراق.