العراق..القبض على إرهابيين في محافظة الأنبار

ألقت القوات العراقية القبض على إرهابيين إثنين في ناحية البغدادي بمحافظة الأنبار.

ونقل موقع السومرية نيوز عن مديرية الاستخبارات العسكرية قولها في بيان اليوم: ” بناء على معلومات استخباراتية ألقت قوات الفرقة السابعة القبض على إرهابيين إثنين بعد كمين نصب لهم في ناحية البغدادي بمحافظة الأنبار”.

من جانب آخر دمرت القوات العراقية معملا لتفخيخ السيارات وأكثر من 200 عبوة ناسفة في مناطق متفرقة من محافظة نينوى.

وقال الناطق باسم مركز الإعلام الأمني العميد يحيى رسول في بيان: “القوات الأمنية عثرت خلال عملية استباقية نفذتها في قريتي باخيرة وعذيبة على معمل لتصنيع العبوات الناسفة والسيارات تابع لتنظيم “داعش” الإرهابي و200 عبوة ناسفة” مشيرا إلى أن القوات قامت بتفجير المعمل والعبوات الناسفة بالكامل.

وكانت القوات العراقية ألقت القبض مؤخرا على أكثر من 20 قياديا في تنظيم “داعش” الإرهابي في نينوى شمال العراق.